Ladrones malabaristas escalan para meterse en los segundos pisos de casas en Bosa

Ladrones vienen haciendo de las suyas en el barrio Finlandia de la localidad de Bosa. Según residentes, cada noche llegan en taxi y se meten en las casas haciendo malabares.

Valiéndose de maniobras como la escalera humana ingresan por los segundos pisos de las viviendas y cuando ya tienen los objetos de valor en su poder huyen.

A pocos metros los espera el mismo taxi y los ladrones escapan campantes con el botín.

La comunidad espera que las imágenes de las cámaras de seguridad sirvan para ponerles freno a estos sujetos.

Encuesta Invamer raja a la administración de Claudia López en temas de seguridad

La encuesta Invamer midió la gestión al interior de varias alcaldías del país, entre ellas, la de Claudia López en Bogotá. Según el más reciente sondeo, la desaprobación del mes de abril aumentó en comparación con marzo.



Es que los capitalinos rajaron la administración de Claudia López, pues la inseguridad y el caos en la movilidad son de los principales problemas que ven los habitantes de Bogotá.

Por ejemplo, bastaron dos minutos para que cuatro sujetos intimidaran, amenazaran y robaran a una familia en la puerta de su casa en el barrio Galerías, centro de Bogotá.

“Los cuatro sujetos estaban fuertemente armados, nos amenazan, nos colocan el revólver en la parte abdominal y nos dicen que les entreguemos la llave de la camioneta, que se van a llevar la camioneta”, indicó una de las víctimas del hurto.

La inseguridad es uno de los problemas más grandes que tiene Bogotá y por lo que Claudia López se raja en la encuesta de la firma Invamer, en la que su desaprobación llegó al 64%.

“Lo que evidencia la encuesta es que Claudia López registra porcentajes muy similares a los alcaldes en su último año de gobierno, tan solo una aprobación cercana a la tercera parte de la población. El desgaste de cuatro años de gobierno ya pasa factura, entre otras cosas porque los bogotanos siguen percibiendo problemas asociados al hurto de personas, que no cede, los problemas de movilidad, en particular, los tiempos de desplazamiento y la congestión vehicular consecuencia no solamente del crecimiento del parque automotor, sino por las obras que se están adelantando en la ciudad”, aseveró Ómar Orostegui, director del Laboratorio de Gobierno de la Universidad de La Sabana.

Para algunos, la capital está cambiando pese a las dificultades, de ahí que tengan otra visión de la administración de la alcaldesa.

“Demostró que no es solamente la retórica para combatir la corrupción, sino que lo hizo durante todo su gobierno. Interpretó las necesidades sociales de la población más vulnerable de la capital y le dio las soluciones en el plan de gobierno que ha cumplido y, tercero, será recordada por su trabajo social y comunitario”, expresó José Leonardo Rojas, habitante de Bogotá.