Ladrones propinan tremenda golpiza a una mujer y le roban hasta la coca con el almuerzo recién hecho

Una mujer que madrugaba para el trabajo fue víctima de hampones que la abordaron y, sin mediar palabra, la agredieron brutalmente para robarla.

Para quitarle el bolso y hasta una bolsa con la coca del almuerzo la tumbaron al suelo y la atacaron a patadas y puños a pocas cuadras de su casa, en el barrio Santa Rita, sur de Bogotá.

“Yo iba caminando normal, los tipos me salen y me atacan sin decir nada, simplemente me atacan para quitarme mi bolso. Como no lo pueden quitar me golpean, me dan pata, me halan la pierna, me dan durísimo”, dice la víctima.

(Vea también: Chaleco antibalas salvó a policías atacados por sujeto que se había robado una moto )

Después de que los ladrones escaparon, ella siguió su camino. Posteriormente, con el paso de los minutos, empezó a sentir dolor por las violentas agresiones de las que fue víctima.

Según la señora, que prefiere no revelar su identidad por miedo, en ese sector de la localidad San Cristóbal “muchas personas salen con palos para cuidarse porque saben que es una zona muy horrible”.