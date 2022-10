Ladrones se la dedicaron a abogados del barrio Normandía Primer Sector: a una la robaron tres veces

A un grupo de abogados del barrio Normandía Primer Sector, en la localidad de Engativá de Bogotá, se la velaron los ladrones. En esta ocasión ingresaron a sus oficinas y se llevaron televisores y computadores, robándose la información de los procesos que tenían pendientes.

Una de las miembros del bufete dice que ya ha sido víctima de atracos en esa zona. “Me han robado tres veces en menos de mes y medio aquí en Normandía Primer Sector. Una me sacaron un revólver en la esquina, me robaron el celular; la otra teníamos la camioneta parqueada, me rompieron el vidrio, nos robaron todas las pertenencias del vehículo”, relató.

En esta oportunidad, los ladrones se tomaron el tiempo de destruir la chapa de seguridad de la oficina de abogados, en lo que tardaron una hora.

“Dieron bastantes vueltas, venían en dos vehículos: uno beige Renault, una captiva negra”, en lo que echaron todo lo que sacaron del bufete, afirmó la abogada.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del barrio Normandía Primer Sector mostraron a “seis personas, entre ellas una muchacha que era la que le pasaba las herramientas al señor mientras que forcejeaba la puerta”, precisó una de las víctimas.