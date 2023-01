Ladrones se metieron a un gimnasio, encerraron a los 'fortachones' y robaron a 30 clientes

Eran cuatro bandidos que llevaban casco de moto y armas de fuego. El hurto sumaría unos seis millones de pesos. Ocurrió en Álamos Norte.

Después de someter a los usuarios, esculcaron los armarios donde guardaban las pertenencias y empacaron lo que pudieron. Inclusive se llevaron las llaves de una moto, pero no lograron robarla porque tenía candado.

Durante 10 minutos buscaron qué más llevarse y se hicieron a un botín de dinero en efectivo y celulares.

La banda estaba conformada por cuatro delincuentes: dos de ellos entraron al local, otro se quedó en la puerta vigilando que no viniera la Policía y el último esperaba sobre una motocicleta.

Para colmo de males, denuncian los afectados que las autoridades le restaron importancia al hecho. “Chino, eso no pasa nada. Fue un computador, unos celulares… no se desgasten con eso que eso no va a pasar nada”, les habrían dicho.

