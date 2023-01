Ladrones sin remedio: vea cómo, con cuchillo y pistola, asaltaron droguería en Bogotá

El dueño se les enfrentó, pero uno de los delincuentes lo apuñaló. No iban por aspirinas, sino por medicamentos de alto costo.

Además de dinero, robaron medicinas con valores entre 50 mil y 200 mil pesos.

Videos de seguridad captaron a los tres sujetos que, con un revólver y armas blancas, sometieron al administrador del local.

Mientras uno saqueaba la caja registradora, otro buscaba los medicamentos con más valor comercial y el tercer cómplice vigilaba a la víctima.

Tomaron “medicamentos de 100, 120 mil pesos algunos, había otros de 200 mil, otros de 50 mil pesos”, señaló Luis Castiblanco, propietario de la farmacia ubicada en la calle 132 con avenida Boyacá, en la localidad de Suba.

“Reaccioné, alcancé a brincar por encima de la vitrina y tuve un forcejeo con ellos, que fue cuando me hicieron la herida” en el brazo, comentó el hombre asaltado.

La banda escapó, al parecer, en dos vehículos que los esperaban a unas calles del lugar.

“Ya los tenemos plenamente identificados gracias a las imágenes de video que nos suministran”, afirmó el coronel Diego Vásquez, comandante de la estación de Policía de Suba.

Agregó que en lo que va corrido de este año, “en el solo sector donde ocurrió el hurto, se ha capturado a 59 personas”.

Según algunos comerciantes de la zona, estos mismos sujetos han robado otros locales.

Entre lo hurtado hay antidepresivos y tratamientos para personas con problemas psicológicos.

