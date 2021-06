Ladrones y abusadores tienen atemorizadas a mujeres de este barrio en Engativá

Habitantes del barrio Centauros del Danubio en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, a diario tienen que ver no solo cómo están robando a mujeres, sino que ahora los criminales abusan de ellas.

“Fue algo muy terrible, es un episodio muy duro y trata uno de olvidarlo, pero es algo muy duro. Él quedó atrás mío, no recuerdo el rostro, y empezó con la otra mano a tocarme”, cuenta una víctima.

La comunidad asegura que aproximadamente desde las tres de la mañana y durante todo el día estos delincuentes se dedican a robar y atacar las habitantes del sector que van a sus trabajos o salen a hacer deporte.

“Salía para mi trabajo, faltando 10 para las 5 de la mañana, y en una cicla me sacaron revolver y me hurtaron el celular”, asegura otra afectada.

Aunque manifiestan que siempre buscan a la Policía del CAI de Jaboque, infortunadamente nunca aparecen.

“Aquí antes había cinco cuadrantes por turno, ahora solo salen dos, entonces a veces están judicializando y esto queda a la mano de Dios”, señala un ciudadano.

Hasta el momento se habla de cinco mujeres asaltadas y atacadas por los delincuentes. Vecinos temen por su seguridad.

“A mí ya me da miedo salir, porque ya no sabe uno qué le puede pasar en la calle, o sea uno piensa solamente que lo van a robar, nunca me había pasado, me doy cuenta de que está expuesto uno a lo que sea”, relata la víctima.