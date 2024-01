Lanzaron bombas molotov contra una casa en Bogotá: “Mis hijas salieron a gritar”

Una familia del barrio Villa de la Torre, en la localidad de Kennedy, de Bogotá, fue víctima de un atentado con bombas molotov que arrojaron contra su vivienda en la noche del lunes 22 de enero.



Un video de una cámara de seguridad captó a un hombre que sería el responsable del ataque.

Una de las residentes del inmueble detalló que “nos lanzaron cuatro botellas de gasolina para adentro, el interior. El contador del gas también fue rociado con gasolina. Eso pasó como a las 10:30 de la noche”.

En el video “solamente se ve el recorrido que hace el tipo cuando entra a la cuadra y cuando vuelve a salir. Después de que él prende candela sale corriendo”, agregó.

El sujeto, que según las víctimas le dio varias vueltas a la zona antes del atentado, huyó tan pronto vio que el fuego de las bombas molotov tomó fuerza.

“A Dios gracias, mi hermano va subiendo en el momento que él prende candela y pues obviamente nos da tiempo a reaccionar rápido. Mis hijas salieron a gritar a la calle y los vecinos nos colaboraron también”, relató la mujer.



Nadie resultó lesionado por el ataque con las bombas molotov. Se desconoce quién está detrás de este grave hecho, porque la víctima sostiene que “literalmente no tengo enemigo alguno. Ahorita este enemigo, pero no sé quién será, de verdad no tengo ningún enemigo, mis hijos tampoco tienen, mi hermano tampoco tiene enemigo alguno. Somos antiguos en este barrio, nunca habíamos tenido un problema o algún susto parecido”.