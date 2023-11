Las Bandidas atacaron de nuevo: sedujeron a comerciante y le robaron más de $400 millones

Una banda criminal conocida como Las Bandidas ha sido protagonista de varios hurtos en el norte y sur de Bogotá. En las últimas horas, se conoció que las delincuentes sedujeron a un comerciante en Tabio, Cundinamarca, y luego le robaron más de 400 millones de pesos en dinero y objetos de valor.



“Una de ellas tiene tatuajes en la espalda y en las piernas. La otra pelada dice que supuestamente es de Tabio y cuida al papá. Ella también tiene tatuajes en las piernas”, recordó el empresario que fue víctima de las Bandidas.

Las criminales convencieron al hombre de llevarlas a su finca, lugar donde le robaron joyas, maletas y una gruesa suma de dinero. "Como unos $173 millones, se me llevaron una cadena que estaba avaluada aproximadamente en $200 millones, un reloj y el celular", agregó la víctima.

El comerciante señaló que siguió a Las Bandidas a través de un celular que había quedado en uno de los bolsos robados y logró rastrearlas hasta el barrio Patio Bonito, ubicado en el sur de Bogotá.

La víctima contrató agentes encubiertos para reunir pruebas y así entregarlas a las autoridades para lograr la captura de estas ladronas.

"Yo le pagué a alguien para que me ayudara a investigar. Ellas llegaron a una joyería, pero el señor no se las compró porque no tenía toda esa plata para comprarlas", concluyó el comerciante.



Hace algunos días, Las Bandidas hicieron de las suyas en el norte y sur de Bogotá. Al parecer, conquistaron, drogaron y robaron a cuatro hombres en dos casos, uno ocurrido en la calle 85 y otro en los rumbeaderos de la popular zona de rumba de Cuadra Alegre, en la localidad de Kennedy.

La esposa de una de las víctimas asegura que su pareja, después de la noche de copas, “llega sobre el mediodía en un taxi. Llegó en muy mal estado, con golpes en la cara, tiene golpes en las rodillas, en una pierna. No sabía de dónde era vecino. Los hechos supuestamente sucedieron en el sector de Plaza de las Américas, pero el taxista que lo llevó lo recoge en Centro Mayor”, indicó la señora Milderc García.

Según cuenta el afectado, dos mujeres lo sacaron de uno de los bares. Luego de entregar todas sus tarjetas y dinero terminó en el hospital.

“Las dos mujeres lo sacan, pero él dice que ahí sucede algo porque él no coge hacia su casa, pero se sentía muy mareado. Lo suben a un carro y él dice que no se acuerda de más, ya después dice es que lo golpean. Ponían el dedo en el teléfono celular y le decían ‘necesitamos la clave para hacer la transferencia de la plata que no está debiendo del trago’”, agregó la mujer.

Las Bandidas, además de agresivas, le hicieron entender a su víctima que el dinero que tenía que sacar de sus cuentas era para pagar las deudas de licor.

Según Milderc, a la víctima “le revisamos los bolsillos, no tenía papeles, le habían hurtado el celular, una plata que llevaba en efectivo, las tarjetas de crédito. Empezamos a llamar a los bancos y le habían desocupado las cuentas”.

El otro caso ocurrió en la zona de rumba de la calle 85, en Chapinero. Tres jóvenes que se encontraban en uno de los locales se toparon con Las Bandidas, quienes en medio de los tragos los convencieron para ir a una casa a seguir bebiendo hasta la madrugada.



“Cuando nos levantamos pues ya ninguno tenía memoria de nada, pues de gran parte de la noche. Se nos habían llevado los celulares y las billeteras”, relató uno de ellos.



Todos quedaron dormidos y mientras tanto las ladronas se llevaron hasta electrodomésticos, un robo que supera los 40 millones de pesos.