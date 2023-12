Le raparon celular en Bogotá y, aunque bloqueó el teléfono, le vaciaron las cuentas en minutos

Una mujer fue víctima de hurto en el norte de Bogotá. Una cámara de seguridad captó el momento en el que la señora iba caminando por la calle y un delincuente en moto le rapa su teléfono. Según el testimonio de la víctima, pese a que ella bloqueó su dispositivo por hurto, le vaciaron todas sus cuentas bancarias.



El hecho ocurrió el pasado 12 de diciembre. "Me roban a las 5:21 p.m. y a las 5:26 p.m. yo reporto el celular como robado desde mi computador. A las 6:08 p.m. aparece mi celular en un desguazadero de Bogotá, en el centro", narró la víctima.

En cuestión de minutos, criminales comenzaron a hacer compras y, para colmo, borraban de su propio correo los mensajes de alerta por hurto. "A las 6:08 p.m., que es cuando ellos prenden el celular, me llega un correo indicando que el modo perdido se ha desactivado porque se ha encontrado mi celular, a pesar de que yo no lo había encontrado. Luego me informan que se ha cambiado la clave de iCloud, que se ha eliminado la opción de encontrar el celular y empiezan a realizar múltiples compras", agregó la señora.

La mujer pidió a las autoridades investigar el hecho, pues ella asegura que tiene identificado el lugar donde al parecer tienen su celular.



Otros robos en Bogotá

De otro lado, un joven estudiante de 18 años se debate entre la vida y la muerte después de ser herido en el corazón durante un atraco.

En un video de una cámara de seguridad se ve a Juan Esteban Ariza caminando por una calle de la localidad de Suba cuando dos sujetos llegan, lo interceptan y lo hieren con arma cortopunzante a la altura del corazón.

El papá del joven le comentó a Noticias Caracol que su hijo se encuentra bajo pronóstico reservado en el Hospital Simón Bolívar luego de que el pasado domingo hacia las 9:40 a.m. fuera herido por delincuentes.

“No opuso resistencia, se ve claramente en el video que no opone resistencia. Él tiene las manos abajo, lo único que hizo fue alzarse la chaqueta y entregar el celular. El otro delincuente se pasa por el lado, haciéndose, cuidando, creería, y el otro fue el que lo estrelló contra la puerta y le propinó una puñalada para quitarle el celular”, cuenta Alexander Ariza, padre del joven herido.



De acuerdo con el testimonio del hombre, el joven llegó caminando hasta su casa y le contó a sus padres que había resultado herido en este nuevo caso de robo en Bogotá.

“Yo le levanté la chaqueta y vi una herida pequeña. No pensé que fuera tan grave porque vi poco sangrado y lo único que hice fue alistarme y salir con un vecino que me ayudó a llevar a Juan al hospital de Suba, que era el más cercano. Le prestaron los primeros auxilios y le hicieron una cirugía en el corazón inmediatamente”, agrega papá de Juan Esteban.

El padre del joven que hoy se debate entre la vida y la muerte le hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede en la impunidad, ya que los responsables del robo fueron identificados por sus propias familias, que no dudaron en llevarlos ante las autoridades.