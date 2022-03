Le robaron sus fotos de Facebook para extorsionar: criminales se hacen pasar por menor de 17 años

Una madre de familia en Bogotá vive todo un drama por las imágenes que le robaron de su cuenta en Facebook. “Estaban haciendo y deshaciendo con mis fotos porque las están vendiendo como tal, se están haciendo pasar por mí”, cuenta la mujer.

Con fotografías que sacaron de su perfil están conquistando a hombres para así extorsionarlos. Los criminales se hacen pasar por una menor de 17 años.

“La muchacha les envía un audio diciendo que tiene 17 años, que no le escriban tanto al WhatsApp porque la mamá se podría dar cuenta, entonces que ella les escribía. La muchacha le empieza decir a la otra persona que, por favor, le envíe fotos, entonces el hombre accede y pues así se va intercambiando fotos”, agrega la víctima.

Con estas conversaciones, los delincuentes buscan que las víctimas caigan en su red, supuestamente escriben y hablan con una menor de 17 años.

“Ellos envían un mensaje diciendo que el teléfono está interceptado por la Policía Nacional, lo bloquean, al día siguiente con otro número de celular les envían indicando que la mamá, la señora 'Marta Lucía Prieto', está haciendo la denuncia por la menor 'Yuli Marcela Prieto', que se dirige para la Fiscalía y que ya hablaron con el ICBF y que si ellos no acceden a lo que están pidiendo, entonces van a denunciar las fotos y se irían ellos presos”, relata.

Al final, les piden dinero a cambio de no mostrar a su familia las fotografías intimas que ellos mismos enviaron. Aunque la víctima ya interpuso una denuncia hasta ahora no sabe nada de su caso.

“Yo llamé a la Fiscalía, una de las muchachas del call center me dijo que la interpusiera por el correo, me envió el correo, me dijo que ellos estarían verificando la denuncia. Hasta el momento no se han comunicado conmigo, no me han dicho nada de ese caso. La verdad no se qué hacer, estoy desesperada porque es mi identidad”.

A pesar de la gravedad del caso tan solo hay un denuncio por internet, mientras tanto esta mujer no quiere salir de su casa temiendo que alguno de los ingenuos piensen que ella es quien se está robando el dinero.

“Yo temo por la seguridad de mis hijos, por mi seguridad, la seguridad de mis hermanos, de mi mamá”. Le pide a la justicia que le preste atención y verifiquen quiénes son los extorsionistas.