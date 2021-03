Les quitaron hasta los zapatos: impresionante asalto a deportistas en la piedra de la Juaica

Siete deportistas fueron víctimas de los delincuentes mientras se ejercitaban en la piedra de la Juaica, un destino turístico de Cundinamarca . Lina Cárdenas, una de las afectadas, narró los angustiosos momentos que tuvo que vivir cuando fue retenida por los hampones.

Aseguró que, mediante intimidaciones, los obligaron a adentrarse en la espesa maleza.

“Estábamos llegando a la cumbre cuando nos salieron de la montaña 4 personas. Nos hicieron meter bien hacia adentro. A todos nos pusieron cuchillos, nos amenazaron, nos acostaron en el pasto, nos amarraron y nos dijeron que estábamos secuestrados”, narró.

Posteriormente, los criminales procedieron a quitarles hasta los zapatos.

“Contaron a los que estábamos, contaron los celulares. Estaban demasiado agresivos, nos esculcaron, nos buscaron por todo lado. Robaron relojes inteligentes, todo el equipo de bastones, tenis especiales y maletas”, indicó.

Además, recalcó que uno de los criminales intentó quitarle parte de la ropa y la tocó.

“A mí me manosearon, intentaron bajarme los leggins y me miraron la cola. No sé si querían hacerme algo más. Después de un momento se fueron. Nos tocó bajar descalzos”, narró.

La mujer concluyó su relato pidiéndole a los deportistas y turistas que no acudan hasta esa zona, pues no cuenta con vigilancia de uniformados.

“Recomiendo que no vayan pues no hay autoridades que vigilen las subidas”, dijo.