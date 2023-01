Llevó escalera para robar, quiso escapar por los tejados y sufrió doloroso accidente

Se cayó de un tercer piso, en el barrio 12 de Octubre. Intentó justificarse con una absurda explicación. Otro criminal, que estaba con él, sí huyó.

“Cuando me di cuenta, fue que sonó algo. Salí y estaba en el archivador, o sea donde está la caja, esculcando”, contó Sandra Velasco, propietaria de la casa.

Con el dinero de su víctima, comenzó a correr sin percatarse de una teja rota que no aguantó tanto peso.

“Intentó ir por el techo, desafortunadamente en este proceso (el supuesto delincuente) cae y se lesiona él mismo, por lo cual fue necesario encontrarlo entre las mismas instalaciones, demoramos casi hora y media para determinar en qué punto se encontraba”, reportó el coronel Álex Vega, oficial de inspección de la Policía.

Y es que este sujeto terminó en uno de los patios que estaba bajo llave; bomberos tuvieron que rescatarlo.

Al final, el hombre, que juró que no estaba robando, sino que solo le dio por dar un paseo por una casa ajena, fue trasladado hasta el hospital del Engativá.