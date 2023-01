Un hombre en condición de discapacidad fue rescatado por un trabajador de un centro comercial del sector de Suba , noroccidente de Bogotá. Se trata de César Roncancio, quien asegura haber sido abandonado el pasado viernes en la noche, 28 de mayo de 2021, en plena avenida Suba sin importar su condición.

“Gracias al señor a cargo de la seguridad del centro comercial, me ha brindado todo el respaldo. No me ha faltado comida, me ha brindado apoyo”, aseguró.

Publicidad

Está viviendo en el centro comercial y duerme en una de las bodegas, pero busca la ayuda del Distrito para que le brinden la atención que necesita y un hogar digno.