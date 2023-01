Lo chocaron y le pincharon las llantas para robarle la mercancía en vía de Bogotá

La víctima es un comerciante de telas al que, con engaños, le hurtaron 15 millones de pesos.

Cuenta Nelson Ríos que dos van, parecidas a la de él, lo siguieron desde la calle 72 con avenida Cali y una de ellas lo golpeó, haciendo que se bajara para confrontar al otro conductor.

“Le digo al señor que qué pasa, que qué quiere, que por qué me le pega a la carry y él me dice que si la carry mía está golpeada él me paga los daños”, comenta sobre lo sucedido. Es ahí cuando al parecer los ladrones aprovechan para pinchar una de las llantas del vehículo.

Ríos continúa su recorrido y “más adelante me informan que iba el rin contra el piso, me orillo, me meto a una bahía, me parqueo en la Cali, busco un minutero para llamar a un señor para que me despinchara, me asomo por el vidrio de atrás y ya veo la carry desocupada”, relata sobre el robo.

La víctima se puso en la tarea de conseguir videos de seguridad con los que pudiera identificar las van con las que lo hurtaron y así instaurar la denuncia. Estas tienen las placas SYS549 y SPR731.