¡Lo que faltaba! Cajero automático le entregó billetes falsos a un coreano en Bogotá

El extranjero fue estafado por una banda que aparentemente modificó la maquina antes de que él entrara a retirar. Vea para que no le pase.

El caso le ocurrió al empresario San Bo Lin en un cajero ubicado en el norte de Bogotá.

“Yo estaba solo, entré, toqué la pantalla, salieron $300.000 y luego lo metí a mi billetera”, cuenta el extranjero.

Cuando fue a pagar un taxi, el conductor le advirtió que los billetes eran falsos y debía reclamar en la entidad bancaria.

Lo peor, dice el coreano, es que cuando fue al banco no le creían.

“No me creía, soy cristiano, ante Dios, no le digo mentiras”, sostiene San Bo Lin.

Finalmente, las cámaras de seguridad fueron revisadas y se pudo verificar que una banda de delincuentes entró antes al cajero y, al parecer, cuadró todo para que salieran los billetes falsos de $50.000.

Aunque San Bo Lin deja el país este fin de semana, quiere sentar un precedente para que no le suceda a nadie más: “Mi esperanza es que no afecte a otra persona honesta, eso es lo que quiero”.