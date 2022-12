“Lo que me salvó fue el casco”: motociclista víctima de cráter en avenida Ciudad de Cali

En otro accidente, en el sur de Bogotá, el conductor de una moto murió tras ser arrollado por un taxista que al parecer se pasó un semáforo en rojo.

En el primer hecho, según contó Edwin Garzón, una motociclista que iba adelante de él se estancó en el hueco de la avenida Ciudad de Cali con calle 57 sentido sur-norte.

Aunque intentó esquivarla, “la moto mía pegó contra la de ella y yo salí a volar”, relató.

“Caí de cabeza, la verdad lo que me salvó fue el casco, de otro bote que di caí sobre el brazo” que se fracturó, continuó.

Debido a su lesión recibió 30 días de incapacidad y no sabe quién le va a responder por sus forzadas vacaciones, ya que él es el encargado de alimentar a cinco personas.

Espera una respuesta del Distrito o por lo menos que las autoridades encargadas tapen el cráter, pues no es la primera vez que se registra un accidente en ese sector.

En el otro incidente, ocurrido sobre la avenida Caracas con calle 27 sur, un taxista arrolló a un motociclista que poco después falleció.

Según testigos, el conductor del carro de servicio público excedía la velocidad y se pasó el semáforo en rojo. Policía le realizó pruebas de alcoholimetría.

Un tercer accidente se presentó en la vía al Llano frente al barrio Meissen, donde una falla mecánica provocó que el conductor de un camión cargado de plátanos, que llegaba a Bogotá desde Villavicencio, se volcara. Una persona resultó herida.