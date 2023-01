Lo secuestraron, le dijeron que se equivocaron de persona, pero igual lo robaron

Dos mujeres y un hombre sorprendieron al conductor el viernes pasado en Bogotá. Lo dejaron sin plata, sin celular ni carro, y todavía no le reciben el denuncio.

Los tres ladrones llegaron hasta la ventana de la víctima, que estaba parqueada en una vía, y la intimidaron con un arma de fuego.

“Sacan las tarjetas, me amenazan que les dé la clave, que yo que hacía y finalmente durante el camino me dicen que se habían equivocado, que no iban por mí, que iban por otra persona”, relató Javier Espinosa.

“Me dejaron finalmente por la zona de Corferias, en Quinta Paredes, me hicieron bajar del carro y huyeron”, agregó el joven.

El afectado afirmó que las autoridades no han hecho nada para recuperar lo robado. Él mismo y su familia consiguieron más de 20 videos donde se evidencia cómo actúan los criminales.

Dijo que intentó denunciar el hecho “la misma noche, no se pudo, al siguiente día, que fue el sábado, fuimos por la mañana, nos dijeron que solo había tiempo hasta la tarde, que lo hiciéramos por internet. La página no funciona”.