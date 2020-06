Los cogieron de fiesta en pandemia, pero los dejaron libres porque ninguno tiene coronavirus

Unas 23 personas fueron sorprendidas en una casa de Engativá, que había sido adecuada con luces y sonido para armar rumbas.

Los uniformados llegaron y en patrullas se llevaron a los irresponsables hasta la URI de La Granja.

Allí les dijeron a los policías que no podían recibir a los capturados. “El problema es con la Fiscalía. No se configura un delito como tal sino un ‘comportamiento contrario a la convivencia’ porque no hay una persona a la cual se le pueda demostrar que está contagiada con COVID-19”, lamentó el coronel Óscar Alejandro Tovar, oficial de inspección de la Policía.

En resumen, como no había una prueba positiva de coronavirus, las personas de la fiesta quedaron libres.

Una situación similar ocurrió en Chapinero. En un piso había luces y sonido, pero los policías no pudieron entrar porque supuestamente esto pertenecía a un sindicato y allí no se estaba llevando a cabo una celebración, sino una prueba de sonido para una fiesta virtual.