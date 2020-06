Los pillaron haciendo una rumba clandestina en Bogotá y, como si fuera poco, intentaron sobornar a los policías

Fue “un fin de semana bastante desmedido”, dijo el coronel Luis Benavides, comandante operativo del sur de Bogotá.

En una de esas rumbas, los infractores le ofrecieron plata a un agente, que les sumó un cargo más a los borrachitos, adicional a la violación de la medida sanitaria.

“Usted me está dando estos dos billetes de 5.000. Usted me está dando este billete. En este momento quedan capturados por el delito de cohecho”, les dijo el policía que no se dejó sobornar.

El coronel Benavides informó que “en lo que comprende en el sector sur de la capital fueron atendidas más de 200 fiestas por llamados de la ciudadanía. Y aquí no estamos contando las que de pronto no alcanzaron a incomodar a algunas personas o no se pudo llegar a ese lugar. Se aplicaron un poco más de 240 comparendos”.

En el barrio Modelia, localidad de Fontibón, la Policía sorprendió a varios menores de edad desobedientes que estaban celebrando un cumpleaños. Dos de ellos quedaron a disposición de Bienestar Familiar.