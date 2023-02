Los secretos de Edward Porras y el equipo del Ojo de la Noche: ¿cómo se trabaja en la oscura Bogotá?

El periodista Edward Porras, que recorre las calles de Bogotá, junto a su equipo del Ojo de la Noche se sinceró en el programa Día a Día de Caracol Televisión sobre todo lo que han sido su labor. “Llevo como 18 años trasnochando. Aquí en Caracol ya llevamos 11 años trasnochando”, contó.



Historias del Ojo de la Noche: Carro lleno de cartón con destino a Bogotá camuflaba un cargamento ilegal

“La vida me llevó a trasnochar. Comenzamos en otros proyectos, pero llegó un momento en el que mi trabajo era como investigador en la noche. Era el asistente, del asistente, del asistente y buscaba las historias de noche”, así recordó Edward Porras sus inicios.

Sobre una de las preguntas que le hacen más habitualmente -¿cómo hace para dormir durante el día y sacar energía en la noche?-, Edward Porras reconoció que no era fácil, pero hace parte de su felicidad.

Publicidad

“Yo creo que Dios ya me tenía este destino hace mucho tiempo. Todo el mundo piensa que mi habitación es oscura, pero para nada. Hace poco probamos con cortinas más oscuras, pero no puedo. A mi me toca más clarito y es como ambientarlo más bien en el clima, por ejemplo, cuando está haciendo sol abrir las ventanas”, confesó, asegurando que tampoco le importaba si había ruido o no.

Durante la entrevista, el reconocido Ojo de la noche también rememoró cómo fue la primera noche en la que se encontró de frente con la muerte. Una persona había caído de la parte alta de un edificio y “me llevé una sensación horrible”, comentó, porque entró a un apartamento y al mover la cortina se dio cuenta que el cadáver estaba justo frente a ese vidrio.



Sin embargo, aunque reconoce que las historias de la noche suelen fuertes, enfatiza que es muy gratificante, pues “todas las noches son diferentes, no piensen que porque registramos accidentes entonces es la misma historia, no, cada persona tiene su historia, cada noche se vive diferente”.

Publicidad

Sobre su familia, el Ojo de la noche de Noticias Caracol les contó a los televidentes que está casado y tiene dos hijos, uno niño de 13 y una niña de 10. “Yo llego, los despacho al colegio, pero ellos me despiertan a mi a las 3:30 cuando llegan de estudiar. El timbre de mi apartamento es mi despertador para empezar la jornada”.

Detrás de las historias que Edward Porras presenta en Noticias Caracol hay un gran equipo que se mueve y trasnocha. En su trabajo como Ojo de la noche lo complementan el conductor Fredy Herrera; Juan Pablo Molina, camarógrafo, y Cristian Muñoz, asistente de cámaras.

Publicidad

“Para mí el trabajo más duro del equipo del Ojo de la Noche es el conductor, porque si usted está cansado, duerme un rato, pero él nunca puede dormir”, enfatizó Porras destacando que todos los integrantes de su equipo son clave.

Publicidad

Durante el reconocimiento que le hicieron al equipo del Ojo de la Noche en Día a Día ellos mismos contaron, con humor, que el camarógrafo Juan Pablo Molina es el más dormilón, pero también el que mandan adelante cuando de enfrentar una situación complicada se trata, por su contextura física.

También describieron a Fredy Herrera como el más comelón y a Cristian Muñoz como los ojos de su camarógrafo, pues no se le despega mientras están en sus labores.

Entre las situaciones más complicadas que han enfrentado hablaron de lo difíciles que fueron las noches de paro en Bogotá y, sin duda, la más dura: el primer reporte de la muerte de la pequeña Yuliana Samboní, el 4 de diciembre de 2016.

Publicidad

¿Han pensado en 'tirar la toalla'?

Todo el equipo del Ojo de la Noche coincidió en que adora su trabajo y el conductor hasta se atrevió a decir que si lo pasaran al día pensaría en abandonar su labor.