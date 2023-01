Los Toyota usan las mismas gorras, carrieles y chaquetas en cada robo

Un hombre es la última víctima de la banda que hace dos días asaltó a una pareja de periodistas en Bogotá. Video muestra cómo en segundos hurtan su camioneta.

El conductor atracado dice que los sujetos, que se movilizan en un carro gris en cada robo, tienen entre 24 y 26 años y visten la misma ropa con la que se les ha visto en otras grabaciones de cámaras de seguridad en la ciudad.

Publicidad

Los delincuentes lo abordaron en la localidad de Puente Aranda.

“Me bajan del carro, me dicen que me van a matar, me tiran un cachazo, no me lo alcanzan a poner, me quitan el celular”, relató sobre lo que le ocurrió en segundos.

En otro video de un robo cometido a inicio de año en Engativá, el conductor logró escapar.