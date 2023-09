Macabro feminicidio en Bogotá: mujer de 63 años habría sido asesinada por este hombre

Familiares de una mujer de 63 años piden celeridad a las autoridades para encontrar al señalado de perpetrar el feminicidio de Gladys Martínez, con quien se contactó a través de las redes sociales. Dicen los allegados de la víctima que el sujeto, al que le dio alimento, vestido y hasta techo, la asesinó.



“Mi tía inicia haciendo un contacto de busca de amistades por la red de Facebook y casualmente dio con esta persona, alias Leonardo Galindo”, explicó al Ojo de la Noche Carolina Martínez, familiar de la señora.

Según el entorno de doña Gladys, el sujeto tenía algún tipo de discapacidad y tras hablar con él durante algún tiempo decidió tenderle la mano. “Supuestamente padece cáncer y sufre episodios de depresión, que lo llevaban a atentar con su propia vida en varias ocasiones”, añadió la sobrina.

Agregan los allegados que no conocían mucho de este sujeto, quien la visitaba periódicamente. Tan solo hace unos días se enteraron de que Galindo se había molestado con la señora Gladys porque no le estaba dando más ayuda.

“Él sube y deja un carta en la puerta. Esta carta, según información de mi tía, decía que él se sentía decepcionado porque mi tía le había ofrecido una ayuda que en ese momento no estaba obteniendo”, relató Carolina Martínez.

Publicidad

El martes en la noche la hija de Gladys Martínez llegó al apartamento 202 de un edificio ubicado en el centro de Bogotá y la halló muerta “en la cocina, ahorcada con el collar de la mascota que ellos tienen”.

Al verificar en las cámaras de seguridad, identificaron imágenes del sujeto, al que habían ayudado, llevándose algunos objetos de valor. “Sale del apartamento con dos televisores envueltos en una sábana, adicionalmente se lleva el celular de mi tía y las llaves del inmueble”, según la sobrina de la difunta.

Las autoridades buscan al sujeto para que explique qué fue lo que sucedió. Investigan si hay más implicados en este nuevo caso de feminicidio.



Otro caso de feminicidio sin resolver en Bogotá

Publicidad

Esta semana, el Ojo de la Noche también conoció el feminicidio de una joven madre en la localidad de Kennedy que apareció muerta tras sostener una reunión, dicen sus allegados, con el papá de la niña que tenía en común. La cita la habían pactado para hablar de la situación de la menor de 3 años.

Esa reunión que no tardaría más de dos horas se convirtió en toda una pesadilla para su amiga y su actual novio, ya que fue hasta el martes en la noche cuando de su celular supuestamente respondió un mensaje.

“El mismo día me siguió escribiendo como que estaba bien, que estaba en otra parte. De hecho, me terminó por la conversación del celular, me dijo que se iba a ir con otra persona, que nunca más la iba a volver a ver”, indicó el novio de la víctima.

En los textos de WhatsApp, Adriana supuestamente recalcaba que se iba a rehacer su vida a otra ciudad y quería acabar con todo, hasta con su actual pareja, con la que llevaba ocho meses. Lo que no sabían quienes la conocían es que la Policía ya la había encontrado muerta en una calle del barrio Las Palmitas de la localidad de Kennedy, a las 3:55 de la madrugada de ese mismo martes.

Publicidad

Entonces, ¿quién escribió esos mensajes y con qué propósito? “Nos siguieron escribiendo como para despistar, pero nosotros fuimos a Medicina Legal a poner la denuncia de desaparición, y nos dimos cuenta fue de la triste noticia, que la habían matado”, añadió su amiga.

Fue hasta el día jueves en la mañana cuando su novio se acercó a Medicina Legal y por medio de una fotografía reconoció que Adriana había sido asesinada y abandonada en el suroccidente de Bogotá.

“Cuando di la descripción, más o menos como los detalles de la identificación y demás, me informa la persona que me atendió que había una mujer que había entrado como en el día martes, en horas de la mañana. Que si yo quería ver la foto, la vi y pues lamentablemente era ella”, relató el novio de Adriana.

Publicidad

De la persona que lo acompañó por última vez no se sabe con certeza dónde está. Según la Policía, a la mujer la bajaron de un vehículo y dejaron su cuerpo sin vida cerca al caño.

Además, tenía señales de golpes contundentes en el rostro y la espalda, y por lo menos 14 heridas con arma cortopunzante. A Adriana Morales la asesinaron en otro punto, pues en el sitio no había una gota de sangre.

En poder de los investigadores hay imágenes de las cámaras de seguridad de Kennedy, que serán clave para seguirles la pista a los implicados.

Del exnovio, quien por ahora es el principal sospechoso, no hay noticias.

Publicidad

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co