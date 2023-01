Mamá del taxista que engañó a un chino regañó a su hijo y devolvió las maletas robadas

El extranjero no había podido regresar a su país por la vergonzosa estafa del conductor. Aunque su equipaje estaba revolcado, no se le perdió nada.

La mamá del taxista se enteró de lo que hizo su hijo a través de noticias.

Allí se dio cuenta de que él se había hecho el varado, había puesto a empujar a su pasajero -que se dirigía al aeropuerto El Dorado para regresar a su país- y ahí aprovechó para huir con las pertenencias del extranjero.

La mujer logró contactar a los conocidos del ciudadano chino con los números telefónicos que encontró en las maletas hurtadas.

La mamá del taxista le pedía al extranjero que no denunciara a su hijo e intentó regresarle sus cosas en una iglesia de Engativá, pero los policías, que ya sabían quién era el conductor, acudieron a la cita y ubicaron el equipaje en una cafetería.

Autoridades investigan si el señalado del robo ha cometido más hurtos como este en Bogotá.