Mientras subía a Monserrate, ladrones le hicieron vivir un viacrucis

Se enteró de que se le habían llevado la billetera cuando le llegaron mensajes de texto por compras millonarias.

El deportista denuncia que decidió hacer el ascenso al cerro junto a su novia. Llegaron a uno de los parqueaderos de la avenida Circunvalar y dejaron ahí el vehículo.

Dice que en ese lugar fue donde los delincuentes le sacaron la billetera y se enteró cuando a su celular empezaron a llegar los registros de las compras.

No pudo hacer más que cancelar sus cuentas para evitar que le sacaran más dinero. Ahora espera no tener que pagar lo que no consumió y que las autoridades capturen al responsable.