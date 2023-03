Militar que vende videos íntimos de su exnovia la amenazó por denunciarlo: "Vas a estar muerta”

Una enfermera clama por ayuda a las autoridades porque su exnovio, un militar que actualmente se encuentra en un batallón de Honda, Tolima, la está amenazando luego de que lo denunciara por estar vendiendo las fotos y videos íntimos que ella le envió cuando eran pareja.

La joven madre sostuvo una relación con este hombre hace varios años. “Cuando éramos novios, como él es perteneciente al Ejército Nacional y como andaba en Chocó, en Cúcuta, (me decía): 'amor, quiero verte, no sé qué, el placer’”, le contó al Ojo de la Noche.

“En ese tiempo yo tenía 19 años y accedí a las cosas sin pensar que hoy en día me iba a salir caro”, reconoció esta enfermera, que ahora teme salir de su casa en Bogotá.

El militar decidió abrir una página en Facebook y allí está vendiendo las fotos y videos íntimos por 20 mil y 50 mil pesos, respectivamente.

Publicidad

Según la joven, su pesadilla empezó el 25 de enero de 2023, cuando se enteró de que su exnovio estaba comercializando ese material que, de acuerdo con ella, contiene “entre fotos 80 y videos como unos 120”.

“Él me amenazó por Instagram y me dijo que tenía las fotos mías íntimas y que las iba a publicar, a lo que yo le dije ‘bueno, publíquelas tranquilo que yo mañana voy a la Fiscalía para que ellos me ayuden a solucionar este problema’”, fue lo que le contestó al militar.

Pero todo empeoró. “Cuando él se enteró de que yo puse la demanda por Fiscalía, cogió y empezó a amenazarme: ‘te voy a picar, te voy a tirar, vas a estar muerta’. De hecho, hace ocho días me amenazó con mi hijo”, aseguró esta enfermera.

Publicidad

La joven madre dice que lo ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, ante el Ministerio de Defensa y ante el Ejército Nacional, pero su esfuerzo ha sido en vano y teme por su integridad y la de su familia, por lo que no quiere salir ni de su casa.

Amigos, vecinos y su familia ya han visto las publicaciones que pensó que nunca iban a salir a la luz.

Ella afirma que cometió un error al enviar fotos y videos íntimos, pero pide a las autoridades que castiguen al responsable.

Otras noticias de Colombia: