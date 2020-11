Miserable robo a humilde mensajero: le pincharon el carro, fingieron ayudarlo y se le llevaron todo

Un mensajero que estaba entregando encomiendas en el sur de Bogotá fue víctima de delincuentes que lo engañaron para llevarse la mercancía que llevaba en el vehículo de la empresa.

Todo empezó cuando el trabajador se dio cuenta de que el carro estaba pinchado. Mientras analizaba la situación, llegó un hombre con pinta de buen samaritano.

“Se me acerca un señor que estaba en la esquina, moreno, alto, de contextura delgada. Me dice que trabajaba en la esquina y que él me podía ayudar”, explicó el mensajero.

Tras contarle su situación, y percatarse que la llanta de repuesto también estaba pinchada, le hizo caso al sujeto, quien le indicó que a unas cuantas cuadras encontraba un sitio donde podía arreglar el neumático.

Cuando el supuesto buen samaritano notó que el mensajero estaba lejos del vehículo, llamó a sus compinches y abrieron las puertas del contenedor. “El que me dijo que me cuidaba el carro fue el mismo que rompió el candado”, explicó el afectado.

Cámaras de seguridad mostraron cómo, con una cizalla, rompieron el candado y fueron llevándose una a una las 15 cajas de maquillaje que el mensajero transportaba.

Cuando el empleado regresó al sitio se encontró la sorpresa, aunque todo no paró ahí. La Policía llegó porque vecinos alertaron que se trataba de un vehículo sospechoso y contemplaron multarlo.

Al final, el mensajero pudo relatarles su desgracia, aunque poco había por hacer en ese momento para recuperar la mercancía.