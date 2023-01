Misteriosa muerte de joven en Bogotá: cayó de un penthouse

Aunque inicialmente se reportó un suicidio, familiares tienen dudas. Se precipitó del piso 17, en un edificio de la carrera 53 con calle 129.

Según la investigación, Ana María Sandoval, de 21 años, se encontraba en este penthouse con una amiga de su edad y un hombre mayor, que habían conocido 15 días atrás.

“Estaba en el apartamento escuchando música cuando supuestamente la niña se acercó a la baranda. Trataron de detenerla entre dos personas, no sé cómo no pudieron con una niña tan pequeña. Y que se les soltó y la niña cayó de un piso 17”, cuenta Andrés Garzón, amigo de Ana María.

Pero, ¿qué pasó realmente en el piso 17? Es lo que todos se preguntan en este momento.

“Cayó aproximadamente a ocho metros, como de impulso, cayendo en el capó del carro y terminando en el piso. No cayó cerca, es como si hubiera tenido algún impulso”, agrega Garzón.

A esta duda sobre cómo sucedieron las cosas se suman otros detalles que el amigo de la víctima revela: “En el resumen de la historia salieron rastros de droga, la niña apareció sin blusa, entonces hace pensar muchas cosas”.

El hombre implicado, dueño del apartamento y quien tendría más de 40 años, fue citado por la Fiscalía para que entregue su versión.

Entretanto, la familia espera que se aclare lo sucedido.

“Una familia que se quedó sin base porque ella era la alegría de la casa”, finaliza Garzón.