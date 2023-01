Moto se estrella violentamente al bajar del puente de la calle 80 con Suba

Los dos ocupantes, uno de los cuales murió, al parecer no llevaban casco e iban muy rápido. Denuncian que ambulancias y policías demoraron en llegar.

“El tema de la reacción de emergencia fue muy malo. ¿Cómo es posible que, después de 15 minutos de estar llamando al 123, llamando a red de apoyo, nadie llegaba?”, aseguró Julio Rodríguez, testigo.

Fueron los taxistas, otros motociclistas y hasta los soldados de la Escuela Militar quienes atendieron a los heridos.

Mientras reanimaban al conductor de la moto, los militares esperaban a la Policía, que no llegaba.

“Hay que revisar los protocolos de seguridad y los protocolos de ayuda, porque no sirvieron”, recalcó Rodríguez.

Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las señales de tránsito y no exceder los límites de velocidad.