Motociclista murió en Bogotá: un hueco sería el culpable de la tragedia

Un enorme hueco en la carrera 95 con avenida La Esperanza, en la localidad de Fontibón de Bogotá, le habría arrebatado la vida a un motociclista en la noche del martes 13 de junio, que murió de forma instantánea en la vía.

La víctima fatal se movilizaba de oriente a occidente cuando falleció. Dicen testigos que excedía la velocidad y por eso no pudo esquivar el enorme hueco, lo que lo llevó a estrellarse con el andén y dar varias vueltas por la calle.

El cuerpo del motociclista cayó sobre el andén, frente a un paradero de bus, mientras que su vehículo y casco quedaron tirados en la mitad de la vía, a varios metros del cadáver.

Es la segunda vez en poco más de dos semanas que un hueco provoca un accidente fatal en Bogotá. En la noche del pasado 29 de mayo, otro motociclista murió tratando de esquivar una tronera ubicada en la calle 72 con carrera 91, localidad de Engativá.

Según testigos, el conductor intentó hacerle el quite y al hacer la maniobra lo arrolló una mezcladora de cemento.

Dicen quienes viven en ese sector que son constantes las caídas de los motociclistas en el hueco.

El jueves pasado, otro hueco en la capital de Colombia hizo volcar a un bus de servicio público que se movilizaba en la avenida Boyacá con calle 12.

Antes de llegar al puente de la calle 13, que es una intersección muy importante, un bus de servicio público se volcó, al parecer, por culpa de un hueco gigantesco que hay por el carril de los vehículos que van hacia el norte de Bogotá. Cuatro personas resultaron lesionadas en el incidente, que mantuvo el tráfico represado, casi hasta la avenida Primero de Mayo, durante casi cuatro horas.

Algunos usuarios de la vía se han salvado por milímetros de la muerte. Tal fue el caso del ciclista Fabio Sandoval, que se salvó de terminar bajo las ruedas de un bus de Transmilenio.

El hecho se registró en la carrera Séptima con calle 90 en mayo pasado. Sandoval narró que “el bus pasa, se cierra, me lleva de costado, me tumba, yo pierdo el control en la bicicleta, pero pues gracias a Dios la bicicleta me saca de la trayectoria del bus, si no pues fácilmente terminó debajo de las llantas del bus. Con todo y esto siempre fueron 20 días de incapacidad”.

El ciclista manifestó que “gracias a Dios estoy vivo, contándoles esta historia”, y señaló que “más que entrar a buscar culpables, es un llamado a que todos somos parte de la vía, todos somos actores viales”.