Motociclista terminó en el techo de un carro por culpa de conductor que al parecer iba ebrio

El hombre del carro que, según testigos, cometió una imprudencia, intentó huir. La víctima de 25 años resultó gravemente herida.

“El automóvil al sentir el estrellón se dio a la fuga y los automóviles que estaban cerca lo cerraron para que él no se fugara. El conductor que venía manejando está en estado de embriaguez por lo que se ve, por el tufo, por todo”, aseguró testigo del hecho.

Sin embargo, uno de los implicados en el accidente dio su versión.

“Lo primero es que no venía manejando, eso sería una mentira porque yo no venía manejando” y al preguntarle si estaba ebrio aseguró: “sí, nosotros nos estábamos tomando una cerveza”.