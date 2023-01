¡Mucho mal marido! Este sujeto secuestró y violó a su propia esposa

Desde el momento en que ella quedó embarazada, empezó a intimidarla con arma blanca para que no saliera de la casa donde vivían.

“Todo comenzó en el 2010. Éramos novios. Todo marchaba bien. Al cabo de un tiempo empezó a ponerse agresivo, posesivo, me intimidaba”, relata la víctima.

Para poderla acceder carnalmente contra su voluntad, y para que no se fuera de la casa en Bogotá, además de intimidarla con arma blanca, la amenazaba con desquitarse con su hijo. “Empezó a decirme que me iba a hacer algo a mí y al niño si yo me llegaba a alejar”, afirma.

Estas intimidaciones y amenazas fueron comprobadas por la familia, quien la animó a denunciar y logró que las autoridades llevaran al sujeto ante la justicia. Fue judicializado y tendrá que responder por secuestro y acceso carnal violento.