Mujer sufre terrible doble accidente: fue arrollada por una moto y luego por un taxi

Una mujer fue arrollada por una moto y luego por un taxi en el barrio Granada, en la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

“Me caí, me desmayé, no sé qué pasó. Creo que ahí es cuando pasa el taxi y me coloca las ruedas del carro en la pierna. Y no tengo más conocimiento de nada”, relató la víctima al Ojo de la Noche .

Las dolorosas imágenes no solo captaron cómo la motocicleta la embistió y posteriormente le pasó por encima el taxi. También registraron la indolencia del conductor del vehículo que siguió su camino sin prestarle auxilio.

Como si fuera poco, en el video se ve a por lo menos tres transeúntes que de lejos observan la escena y la solidaridad brilla por su ausencia. Sumado a esto, otra persona en moto pasa por en medio de los accidentados y prosigue adelante.

Además de las fracturas, la víctima siente el dolor de ver las imágenes y notar la indiferencia que se apoderó de muchos que lo único que hicieron fue mirar.

Los conductores que siguieron su ruta sin prestar ayuda podrían verse inmersos en un proceso por omisión de socorro al no auxiliar a esta mujer arrollada por una moto y luego por un taxi.