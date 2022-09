Mujer sufrió brutal robo en Transmilenio: “Me halaron del cabello y me botaron a la vía”

Una mujer fue víctima de un violento robo en Transmilenio , en la calle 142 con autopista Norte. Además de recibir una golpiza por parte de los ladrones, vivió en carne propia la indiferencia de otros usuarios y la mala actitud de algunos policías.

Narra la pasajera que “al sentirme atacada tomé mis pertenencias fuertemente para no soltarlas, pero era difícil luchar con ellos. Me arrastraron hasta la puerta”.

Como se opuso al robo “una de las mujeres que venía con ellos me dio una patada en la cara, me halaron del cabello, me botaron hasta la vía. Ahí perdí mis cosas”.

A esto se le suma, dice ella, que los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que llegaron a atender el caso le reprocharon por llevar dos celulares en su bolso. “A veces tienen actividades parcas y toscas ante las personas que somos víctimas”, manifestó.

La víctima del brutal robo en Transmilenio resultó con lesiones en piernas, espalda y pecho.