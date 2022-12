Murió joven tras desmayarse en Transmilenio y esperar ambulancia que nunca llegó

Este jueves en horas de la noche, luego de salir de su trabajo, Yuly Magaly Tapiero Santa se desplomó frente a una amiga y varios pasajeros que esperaban bus en la estación Transmilenio de la calle 72, en el norte de Bogotá.

Testigos afirman que todas las personas que estaban en el lugar llamaron a la línea de emergencia 123 para solicitar una ambulancia, pero dicen que la respuesta no fue oportuna.

“Yo hablé con emergencias. La señora me decía: ‘la estoy comunicando con el hospital más cercano’. Sonaba, sonaba y sonaba, pero realmente no me contestaron, me cortaron la llamada”, denunció la amiga de la víctima.

“Nunca llegó la ambulancia (…) en esos cuarenta minutos se hubiera podido hacer algo”, sostuvo otra testigo.

Un policía finalmente abrió las puertas de la estación, detuvo un carro, subió a la joven y la llevó hasta el Hospital San Ignacio, adonde llegó sin signos vitales, según familiares.