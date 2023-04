Murió mujer que estaba en cuidados intensivos tras liposucción en el sur de Bogotá

Murió la mujer que se realizó una liposucción en el sur de Bogotá; estuvo dos semanas en cuidados intensivos. Ahora los propietarios del centro de estética ubicado en Santa Librada aseguran que no es culpa de ellos, sino de la mujer que practicó el procedimiento.



Así lo registró El Ojo de la Noche: Pagó $1.800.000 por una lipo en sitio que halló por redes, desarrolló gangrena y está en coma

“El procedimiento fue muy invasivo y afectó muchas partes del cuerpo, entre ellos los órganos vitales", manifestó la hermana de la víctima.

La supuesta cirujana que realizó la liposucción no aparece y desde el establecimiento dicen que la responsabilidad es de ella y no de sus propietarias. “La señora Deisy Viviana Cristancho desconocía qué clase de procedimiento iba a realizar la médica cirujana. De hecho, desconocía que ese procedimiento era tan invasivo. Por esa razón, Deisy Viviana no había tramitado ningún permiso ante la territorial de salud”, explicó Leimar Mosquera, representante del centro de estética.

Desde la Secretaría de Salud explicaron que para este tipo de procedimientos estos lugares tienen que solicitar una acreditación de sus especialistas.

“Es muy importante que cuando decida realizarse un procedimiento estético o una cirugía plástica verifique la idoneidad del profesional que lo va a realizar, que la IPS esté habilitada, lo cual consta en un distintivo que se emite desde la Secretaría Distrital de Salud”, indicó Doris Marcela Díaz, subdirectora de Calidad y Seguridad de servicios de salud.

Dicho documento no lo tiene el centro de estética, según lo especificado por su representante, porque también fueron “engañados”.

“Quien en realidad realizó ese procedimiento fue Carolina Ramos, quien acreditó ser médica cirujana, acreditó tener experiencia en este campo y además fue la única persona que tuvo contacto directo y quien realizó aquel procedimiento”, recalcó Mosquera.

La víctima exige claras sanciones a los responsables porque 15 días después del mal procedimiento el lugar sigue funcionando, y al parecer ofreciendo los mismos servicios.

“Ya está interpuesto el denuncio en la Fiscalía, estamos a la espera de que tengamos buenas noticias y den con la captura de esta mujer, ya que dejó tres hijos sin mamá”, añadió la hermana de la fallecida.

El cuerpo de la mujer que falleció tras la dudosa liposucción permanece en Medicina Legal. Sus hermanos esperan la entrega el jueves para realizar las exequias y luego continuar con la denuncia, pues dicen que no descansarán hasta que se haga justicia llevando tras las rejas a las personas que de forma irresponsable acabaron con la vida de su familiar.