Niña de 12 años denuncia que compañeros de colegio en Bogotá la abusaron y dejaron embarazada

Una niña de tan solo 12 años quedó embarazada, según su testimonio, por el abuso sexual que sufrió por parte tres estudiantes dentro de las propias instalaciones de un colegio en Bogotá que pertenece al Distrito.



Los padres de la víctima son sordos y por medio de una traductor de lenguaje de señas le contaron a Noticias Caracol lo que su hija había revelado: “Hubo tres estudiantes que la cogieron a ella a la fuerza. Dos la cogieron de las manos y la otra persona la violó”.

Después de cuatro meses de gestación, la menor, que no quería revelar qué había sucedido por aparentes amenazas de los agresores, se decidió a denunciar. “Ella gritó muchísimo. Sus compañeros le decían que no revelara los nombres a su papá porque si no la mataban”, agregó la traductora.

Su embarazo, que era de alto riesgo, fue suspendido. Los padres, que son separados, piden que les ayuden y que se activen todas las entidades para que se esclarezca el caso. Mientras tanto, la niña recibe acompañamiento psicológico.

A los progenitores, hasta hace unos días les indicaron sobre los trámites a seguir. Les pidieron acercarse a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía a interponer el denuncio. También deben contemplar cambiar a su hija a otro colegio en Bogotá por su seguridad emocional.

“Lo que me dicen es que tienen que investigar para identificar quiénes fueron los que le hicieron esto a mi hija, porque seguramente no van a aceptar, entonces me dijeron que debía tener paciencia porque este es un proceso largo”, agregó el padre.

Desde la Secretaría de Educación del Distrito confirmaron que no tienen ningún reporte de alerta sobre este caso, lo que significa que aún no se han identificado a los presuntos abusadores.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141