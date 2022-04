Impactante video de niño arrollado en Bogotá cuando salía por un mandado: responsable no aparece

La familia de un niño arrollado en Bogotá , en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, se pregunta dónde está la mujer que conducía el vehículo y que se habría escabullido en medio del proceso para que atendieran al menor de 10 años en el hospital de Roma.

“En la cabecita fue todo el impacto, pues él tiene sus manos también adoloridas, pero el impacto fue en la cabeza”, contó Mildred Capera, mamá del niño.

Sobre la denuncia, la mujer detalló: “Fue en la principal de Britalia, lo estrelló una camioneta, una señora la iba manejando, pero la señora omitió el socorro. Los policías que estaban también en la zona no prestaron ninguna atención a mi hijo, antes le dijeron a mi esposo que se calmara o lo calmaban, que no iban a llamar ambulancia porque la ambulancia no iba a llegar. Viendo que era una cosa de SOAT, ellos omitieron totalmente el procedimiento”.

Denuncia la madre que misteriosamente, y sumado a la conductora del carro, los policías que llegaron al centro médico no llamaron a los agentes de tránsito y también se fueron, pese a que el niño fue arrollado.

“El policía le dijo a mi esposo ‘hermano, súbase a la camioneta de la señora y llévese al niño porque ambulancias no van a llegar’, pero uno sabe que cuando es por SOAT llegan hasta cuatro o cinco ambulancias”, agregó.

Al final, el pequeño, que tiene serias contusiones en su cabeza y brazo, no contó con el respaldo del SOAT porque nadie se quedó para verificar su estado, mucho menos para entregar los documentos.

“La señora fue hasta el hospital y en el hospital de Roma le dijeron que no le recibían los papeles en físico, que tenía que ir a traer unas fotocopias. La señora sale a traer las fotocopias y es la hora que nunca volvió”, denuncia Mildred.

La familia del niño arrollado les pide una explicación a las autoridades de por qué no esperaron una ambulancia y cómo dejaron ir a la mujer implicada. La víctima comenzará controles con su EPS porque a pesar del fuerte impacto no recibieron la atención médica adecuada.