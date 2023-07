Nuevo ataque de los ladrones de carros en Bogotá: amenazaron con matar a una mascota

Volvieron a atacar los ladrones de garaje en Bogotá. Esta vez robaron la camioneta a una familia en el barrio Castilla, occidente de la ciudad. Los criminales intimidaron con arma de fuego a las mujeres de la casa y amenazaron con matar a la mascota si no les entregaban las llaves.

“Cuando abrimos el portón, ingresé con el vehículo cuando entran tres sujetos armados con revólveres; le pegan con la cacha del revólver al vidrio con palabras de grueso calibre, encañonan a mi esposa, nos descienden del vehículo”, contó la víctima.

Como en cada caso llegaron en el mismo carro, un Chevrolet Corsa, y con actitud desafiante bajaron de la camioneta hasta a una niña de 7 años.

“Quedamos nosotros desarmados completamente porque prácticamente entre ellos la tenían de rehén, con angustia porque no podía la niña descender del vehículo y la intención de ellos era salir”, dijo el hombre.

Fue la peor noche de sus vidas, dicen las víctimas, que sin tener más opción vieron cómo se les llevaron la camioneta que recién habían comprado. Además, se llevaron dinero y celulares de todos los miembros de la familia.

“Terrible y esto realmente no se lo deseamos a nadie, y muy triste que aquí en Bogotá nos pase esto y que ninguna autoridad haga nada al respecto”, dijo el ciudadano.

Según las víctimas, los delincuentes de esta banda dedicada al robo de carros en Bogotá cada vez son más agresivos, no respetan ni a los niños ni a las mujeres ni a los adultos mayores.

En lo corrido del mes de julio, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol ha reportado sobre estos delincuentes en siete oportunidades, pero en el año son más de 20 los crímenes cometidos sin contar las víctimas que no denuncian y los que prefieren permanecer en el anonimato.

En video quedó registrado cómo los ladrones atacaron a otra familia en el barrio Américas Occidental de Kennedy, suroccidente de Bogotá. Dos de ellos se abalanzaron al conductor y golpearon a su esposa y a las hijas que trataron de evitar el hurto.

“Alcancé a guardar el carro, mi hija fue a cerrar la puerta del garaje y yo me asomé a la puerta cuando veo que se me lanzaron encima con armas de fuego, me encañonaron”, contó el ciudadano.

“Mi esposo me dijo: ‘Devuélvase’, no recuerdo muy bien y yo me fui a devolver y el tipo me empujó y entonces caí al piso. En el momento que caí lo único que yo pensé fue: ‘Aquí me dispararon, aquí me mataron’”, relató una de las mujeres afectadas.

El sujeto que se subió a la camioneta no pudo arrancarla y, en su afán por hacerlo, dañó parte de la edificación.