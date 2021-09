Nuevo robo masivo en Usaquén: fueron los mismos ladrones que asaltaron otro restaurante 2 días antes

Un nuevo robo masivo se registró en un restaurante de Usaquén, localidad del norte de Bogotá, y fue cometido por los mismos ladrones que dos días antes habían asaltado otro negocio . Uno de los ladrones iba disfrazado de domiciliario.

En esta ocasión, el robo masivo se presentó durante la noche del martes 31 de agosto en el barrio Cedritos, a la altura de la calle 150 con carrera 19, donde fueron atracados 26 clientes y 4 trabajadores del restaurante.

“Uno se queda en la puerta con el arma, empiezan a gritar que, por favor, den los celulares, esculcan a todos los clientes, se roban un casco, me preocupan que puedan usar ese casco para otra vaina”, relató una de las víctimas.

Los delincuentes que cometieron este nuevo robo masivo se llevaron todo lo que encontraron y huyeron en una moto hacia el occidente de Usaquén. La Policía llegó tarde.

“Pidieron que nos quedáramos callados porque era una seguridad para nuestro restaurante y no bajar ventas. Antes, esto me parece que ellos lo hacen para no quedar mal, porque la inseguridad de la ciudad se le salió de las manos a la Policía Nacional”, sostuvo otra de las víctimas.

Tanto este nuevo robo masivo como el anterior fueron perpetrados en el mismo horario, entre las 8:20 y 8:30 p. m. Ante esta situación y la ausencia de la Policía, las víctimas han pensado en cerrar las puertas de sus negocios a las 7:00 p. m., mientras encuentran a alguien que los cuide.

