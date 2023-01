Obras de alcantarillado van a paso de ‘morrocoyo’, dicen en Soledad por demoras

Los trabajos estarían debilitando los cimientos de varias casas y las grietas que se forman en los antejardines atemorizan a los propietarios.

Asimismo, los residentes del barrio Ciudadela Metropolitana se quejan de varias irregularidades, entre ellas la falta de señalización e iluminación de las obras para evitar accidentes.

"Empezaron los trabajos sin informarnos nada, no nos dijeron el tiempo de ejecución de la obra, no nos dijeron el presupuesto que tiene la obra. Como te puedes dar cuenta la obra no está señalizada, existe el riesgo de que cualquier persona caiga y ya han caído varías personas, en la noche se va la luz y como sabemos, el servicio de luz no es muy bueno", sostuvo Sergio Rivas, afectado por los trabajos en el alcantarillado.

La angustia de los habitantes de este sector de Soledad aumenta al ver el poco avance en las obras.

"Estas obras están caminando, así como un morrocoyo, arrancando de aquí para Puerto Colombia a pie ¿cuándo se va a terminar esto? Yo digo que de pronto en diciembre del otro año, así como van ellos, hoy no hizo presencia ningún trabajador de la Triple A", contó Luis Rodríguez, vecino del barrio Ciudadela Metropolitana en Soledad.

Exigen a las autoridades celeridad en los trabajos para evitar molestias y sobrecostos, que terminen por afectar a la comunidad.

"Eso es una cosa que va haciendo que la obra tenga sobrecostos y los perjudicados vamos a ser nosotros, porque van a dejar la obra sin terminar", advirtió Luis Rodríguez.