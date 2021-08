Odontóloga en Soacha fue golpeada brutalmente y asaltada por un paciente

En el municipio de Soacha, una odontóloga fue víctima de una brutal golpiza por parte de un hombre que la contrató para que le realizara dos resinas.

“Una persona de tez morena, alta, más o menos de 1.75 de estatura, de nacionalidad venezolana, en el momento que sucedieron las cosas tenían una gorra de color azul, tenía jeans y camisa negra”, relató la víctima a Noticias Caracol .

Luego de ser atendido, la encerró y la golpeó en reiteradas oportunidades. En video de seguridad del consultorio quedó registrada la salvaje agresión y el rostro del delincuente.

“Una vez que medio me descuido para pasar el instrumental a esterilización, con una cuchilla o con una navaja me empujó hacia la parte de esterilización, me tumbó y me comenzó a amenazar”, indicó la odontóloga.

El criminal se escapó mientras que la mujer como pudo se levantó y lo persiguió. Este sujeto, según versiones, ha robado en el barrio San Mateo y en otros puntos de Soacha.

“Una persona me hizo el comentario de que está 100 por ciento segura que esta persona ya hizo un robo en una casa acá en Soacha, hizo el hurto y a los días estaba rondando por el mismo sector, lo reconocieron y le dieron una golpiza”, anotó la víctima.

Publicidad

Vea también: Hallan muertos a dos hermanos reportados como desaparecidos en Cauca

Mientras la odontóloga se recupera, el delincuente está siendo buscado por las autoridades no solo para que responda por los robos, sino también por las agresiones a mujeres en el municipio cercano a Bogotá.