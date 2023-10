Ojo con esta estafa por WhatsApp: hay víctimas que han perdido hasta $36 millones

A través de Noticias Caracol se denunció una gran estafa por WhatsApp en la que están cayendo muchos ciudadanos . Los delincuentes, bajo engaños, prometen millonarias sumas por medio de diversos negocios y hasta ofertas de empleo inmejorables. Sin embargo, todo termina siendo algo así como una pirámide en la que los incautos pierden, como se dice coloquialmente, hasta la risa.



Tras conocer el informe emitido por el Ojo de la Noche, televidentes se comunicaron con este medio informativo para alertar que también los han intentado estafar. Personas de Bogotá, Cúcuta, Cali y más ciudades aseguran estar en el radar de los criminales.

Ya existen casos de víctimas que han perdido hasta $36 millones por medio de promesas falsas que les hacen.

Así estafaron a una mujer en Bogotá

Una mujer en Bogotá sufrió las consecuencias de esta estafa por WhatsApp luego de que le ofrecieran una jugosa oferta laboral. El trabajo consistía en dejar comentarios positivos de diferentes empresas.

"Contactaron a mi esposo por vía WhatsApp indicándonos que pagaban por reseña cinco mil pesos", narró la víctima.

Al principio todo marchaba bien, pues la víctima recibía pagos por cada reseña que hacía. No obstante, la persuadieron de invertir sus ganancias para obtener aún más dinero. La mujer se endeudó para no gastar lo que había recibido.

"Al ver que las primeras reseñas fueron pagadas, pues uno se motiva", sostuvo. Los supuestos empleados y directores de la empresa resultaron ser ladrones y la señora terminó estafada.

"De ese grupo de WhatsApp me sacaron, cuando fui a contactar al número de atención al cliente que ellos me mandaron para que me hicieran el reembolso, la persona de ese número también me bloqueó", lamentó.