Ojo con este mensaje que están enviando por WhatsApp: le pueden robar hasta lo que no tiene

Conseguir empleo por internet, incluidas ofertas que llegan por WhatsApp, se ha convertido en una opción cada vez más popular. La posibilidad de trabajar desde casa y tener flexibilidad de horarios resulta atractiva para las personas. Sin embargo, si no se toman medidas de seguridad, la oportunidad laboral que le ofrecen podría ser una estafa.



En Bogotá, una mujer sufrió las consecuencias de confiar en una oferta de empleo por internet. El trabajo consistía en dejar comentarios positivos de diferentes empresas. "Contactaron a mi esposo por vía WhatsApp indicándonos que pagaban por reseña cinco mil pesos", narró la víctima.

Al principio todo marchaba bien, pues la víctima recibía pagos por cada reseña que hacía. No obstante, la persuadieron de invertir sus ganancias para obtener aún más dinero. La mujer se endeudó para no gastar lo que había recibido.



"Al ver que las primeras reseñas fueron pagadas, pues uno se motiva", sostuvo la mujer. Los supuestos empleados y directores de la empresa resultaron ser ladrones y la señora terminó estafada.

"De ese grupo de WhatsApp me sacaron, cuando fui a contactar al número de atención al cliente que ellos me mandaron para que me hicieran el reembolso, la persona de ese número también me bloqueó", lamentó.

Pilas con estas supuestas ofertas laborales por internet, tome las debidas precauciones para que no caiga en estafas.