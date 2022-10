Ojo con este violento ladrón que anda en carro: ataca brutalmente a las mujeres

Vecinos del barrio Gustavo Restrepo están aburridos de un ladrón que cuando ve mujeres solas se baja de un vehículo y se les abalanza para robarlas . Lo más delicado es que las golpea sin piedad.

Como se observa en cámaras de seguridad, no solo busca atracarlas, sino que también las agrede. “Me golpeó, me pegó patadas y de todo. Lo más importante es que no me apuñaló, porque sí traía un cuchillo grande con el que me estaba apuntando”, dijo la afectada.

Publicidad

Cansados de este delincuente, los residentes del sector compraron equipos de vigilancia y alarma. “Sin embargo, esto debería ser complementado por las autoridades distritales”, pide un líder comunal.

Los habitantes del barrio Gustavo Restrepo piden acompañamiento de la Policía para poner freno a este hampón que se las tiene velada a las mujeres. Por supuesto, también esperan ayuda para dar con el sujeto que conduce el carro gris de vidrios polarizados que les sirve como medio de fuga.