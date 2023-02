Ojo de la noche: el impactante momento que marcó el primer día de trabajo de Edward Porras

Edward Porras, el Ojo de la noche de Noticias Caracol, contó detalles de lo que ha sido su trabajo en las calles capitalinas. Nada fácil de por sí, pues además de soportar frías jornadas, también se ha encontrado con desafortunadas historias.



Y eso lo supo desde el primer momento, justamente su primer día de trabajo estuvo marcado por una impactante escena.

“Llevo como 18 años trasnochando. Aquí en Caracol ya llevamos 11 años trasnochando. La vida me llevó a trasnochar. Comenzamos en otros proyectos, pero llegó un momento en el que mi trabajo era como investigador en la noche. Era el asistente, del asistente, del asistente y buscaba las historias de noche”, así recordó Edward Porras en el programa Día a Día de Caracol Televisión sus inicios.



Otras historias del Ojo de la noche: Dejaron la ventana de un segundo piso abierta y los ladrones aprovecharon, pero algo los espantó

Sobre lo ocurrido la primera vez que fue a buscar una historia, el reconocido Ojo de la noche narró cómo fue que se encontró de frente con la muerte. Una persona había caído de la parte alta de un edificio y “me llevé una sensación horrible”, comentó, porque entró a un apartamento y al mover la cortina se dio cuenta de que el cadáver estaba justo frente a ese vidrio.

“La primera calle que recorrí fue hacia la autopista Norte. Luego fuimos a Corabastos y después, lastimosamente, fuimos a la calle 19 con carrera quinta porque un hombre había caído de un edificio desde un piso alto. En esa sensación de buscar la noticia, un hombre me dijo que fuera a su apartamento porque desde ahí se veía mejor la escena. Yo subí a mirar y me llevé una sensación horrible porque la persona estaba contra el vidrio. Yo retiré la cortina y me encontré con esa imagen. Fue el primer fallecido que veía en la noche y fue muy fuerte, realmente eso fue horrible. Eso me dejó marcado”, puntualizó.



A Edward Porras en su trabajo como el Ojo de la noche lo complementan el conductor Fredy Herrera; Juan Pablo Molina, camarógrafo, y Cristian Muñoz, asistente de cámaras.

Por su labor durante tantos años todo el equipo tiene un sinfín de recuerdos, sin embargo, al ser cuestionados durante el programa Día a Día de Caracol Televisión sobre las situaciones más complicadas que han enfrentado, recordaron las noches de paro en Bogotá y el primer reporte de la muerte de la pequeña Yuliana Samboní, el 4 de diciembre de 2016.