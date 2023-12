Óscar Agudelo “quería morir en una tarima, pero murió en la cama vacía”: habla su esposa

Con música, aplausos y rodeado de sus familiares, así fueron los últimos días de vida del maestro Óscar Agudelo . “Hablaba mucho, se reía mucho, y cantaba, le gustaba mucho cantar. Que le pusieran música le gustaba muchísimo”, contó su esposa, Edith Torres, en entrevista con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.



“Él murió de una manera feliz. Siempre soñó con morir en una tarima, pero murió en la cama vacía”, agregó.

El Ojo de la Noche estuvo en el apartamento donde Óscar Agudelo falleció. Luego de una larga y productiva carrera musical este bolerista colombiano disfrutó hasta el último momento de su familia.

En su cumpleaños 93, el pasado 23 de septiembre, cantó, comió pastel, disfrutó y hasta bailó.

Edith, su compañera, amiga y confidente, tan solo le agradece a Dios haberlo puesto en su camino: “Él me cantó, me dedicó desde que me conoció ‘Todo es amor’, después me dedicó ‘Esos tus ojos negros’ y la última canción que me dedicó, porque tenía su mensaje y él sabía lo que estaba haciendo, fue ‘Tus manos’”.

Ella, más que nadie, sabe que su pasión por la música lo llevó a ser exigente en cada una de sus presentaciones, por eso era tan querido.

“El legado que le deja a Colombia y al mundo es su música y sus canciones, a través de ellas él seguirá viviendo en los corazones de todos”, dijo.

Los últimos músicos que acompañaron a Óscar Agudelo invitaron “a los jóvenes a que escuchen esta buena música, la de antaño, que es la mejor”.

‘La cama vacía’, ‘China hereje’, ‘Desde que te marchaste’, ‘Vamos jugando iguales’ y ‘Por el alma de mi madre’ serán éxitos que seguirán acompañando a las generaciones.