Otro robo en Bogotá: criminales esperaban a víctima en la puerta del garaje para hurtarle camioneta

En la noche del pasado domingo, 21 de enero, ocurrió otro robo en Bogotá. Tres delincuentes esperaron a que una mujer ingresara su nueva camioneta al garaje de la casa para hurtarla. El hecho ocurrió en el barrio El Encanto, ubicado en la localidad de Engativá, y quedó registrado en video por una cámara de seguridad.



La víctima del robo en Bogotá relató que los tres hombres la abordaron mientras se encontraba dentro de su vehículo. Los criminales la intimidaron utilizando armas de fuego y le arrebataron la camioneta. La placa del automóvil es NIT843.

Infortunadamente, los ladrones huyeron y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Otro robo en Bogotá

En otras noticias, residentes del barrio Boitá, ubicado en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, han sido víctimas de motoladrones desde el pasado primero de enero. En las últimas horas, estos criminales robaron, con pistola en mano, a 3 habitantes de la zona. El hecho quedó captado por una cámara de seguridad.

Después de perpetrar el robo, los tres delincuentes escaparon en una motocicleta. Según el testimonio de una de las víctimas, estos motoladrones actúan frente a la mirada de todos sin miedo al escrutinio público.



"No es el primer robo. A mí ya me robaron el celular hace como dos meses. En un parque de la zona roban a cada rato. Son supremamente agresivos. Ya no disimulan ni un poquito, ya no les importa si uno está con niños, si uno está a plena luz del día, si uno está con su carro, no les importa", manifestó una de las víctimas.

Publicidad

Habitantes del barrio Boitá señalaron que han llamado a la Policía en varias oportunidades, pero no han recibido respuesta oportuna. "Llamamos a la Policía y nunca llegó. Vinieron a ver qué era lo que había pasado, pero porque mis hermanos fueron al CAI y denunciaron. Una hora después vinieron", agregó la víctima.