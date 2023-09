Padrastro es señalado de matar en Bogotá a niño de 9 años tras brutal golpiza

El padrastro de un niño de 9 años fue capturado tras la muerte del menor de edad en Bogotá, que según el informe de Medicina Legal recibió un golpe fatal en el pecho.



La mamá llevó a su hijo a un centro médico y les dijo a los galenos que el pequeño se había caído de un árbol. Horas después falleció y al momento de establecer las causas se determinó que la víctima había sido golpeada.

“Después de este desarrollo de las diligencias investigativas y acompañados con el patólogo de Medicina Legal se logró determinar que presuntamente había sido a causa de un puño, por lo que se recolectaron los elementos materiales, probatorios, testimoniales, técnicos, para poder vincular a este presunto responsable, quien hoy ya se encuentra con medida de aseguramiento intramural y se le imputó el delito de homicidio agravado”, informó la directora de Fiscalías de Bogotá, Leonor Merchán.

A la muerte de este niño a manos presuntamente de padrastro, se suma la de otro pequeño de solo 7 años, cuyo deceso sigue siendo un misterio.

Se trata de Lian José de la Rosa, que se desmayó cinco minutos después de haber sido dejado por su mamá en una institución educativa.

“Mi hijo se levantó bien, normal, lo llevé al colegio a las 6:40. A los cinco minutos de que llegué a la casa me llamaron del colegio que tenía que irme corriendo porque el niño se había desmayado. La profesora venía corriendo porque ya lo habían trasladado a la Clínica Emaús. A las 7:40 me dicen a mí que mi hijo está estable y dije ‘me voy a cambiar’. Cuando llegué, a los diez minutos me dijeron que no, que mi hijo había fallecido”, relató Andrea Montes, madre del pequeño.

Lo peor es que ella sigue a las afueras del centro médico donde lo atendieron esperando a que alguien le diga por qué el niño perdió la vida. “Nadie sabe, ni ellos saben de qué falleció el niño y nadie me da razón de qué falleció mi hijo”, sostiene.