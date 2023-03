Pagó $1.800.000 por una lipo en sitio que halló por redes, desarrolló gangrena y está en coma

Una mujer que vive en Soacha, Cundinamarca, se trasladó hasta la parte alta del sur de Bogotá para realizarse una cirugía estética en un establecimiento que encontró por redes sociales. Por $1.800.000 le prometieron una liposucción, pero el procedimiento la tiene entre la vida y la muerte.

Familiares de la víctima explicaron lo que sucedió con la señora de 34 años: “El día jueves salió a las 11 de la noche y ya el día viernes estaba grave, el procedimiento fue muy invasivo y ella está en estado crítico”.

A pesar de vivir en Soacha, su interés de reducir su abdomen la llevó hasta el barrio Santa librada.

Dice su familia que luego del procedimiento las quemaduras en su cuerpo y un fuerte dolor de estómago hicieron que terminara en una clínica.

A raíz de la lipo le dio gangrena y le quitaron toda la parte del abdomen.

Denuncian los familiares que desde el mismo instante que la mujer se sintió enferma buscaron a la supuesta cirujana para que les diera una explicación de lo ocurrido, pero según su versión nadie ha aparecido.

“Hasta el momento no responde, no nos ha dado cara. No sabemos, únicamente tenemos la foto que tiene de perfil en el WhatsApp y no tenemos mucha información de ella”, indica la hermana de la afectada.

Mientras la mujer de 34 años sigue luchando para sobrevivir a la dudosa lipo, allegados se quejan porque el fin de semana la Fiscalía no les aceptó la denuncia formal: “Yo pasé a poner el denuncio el día de hoy (domingo) y no me lo aceptaron por ser festivo, entonces me toca poner el denuncio del día lunes y esperar qué nos dicen”.

Según los denunciantes, el centro estético lleva tres meses de funcionamiento y no entienden cómo su familiar por el afán de bajar de peso llegó hasta este lugar.

Las autoridades recomiendan a quienes estén interesados en someterse a este tipo de procedimientos hacerlo en establecimientos reconocidos y preferiblemente respaldados por testimonios de otros pacientes. Tenga en cuenta, además, que posea todos los permisos de la Secretaría de Salud y demás entes encargados de vigilancia.

Y no sobra advertir que muchas veces es verdad el dicho “lo barato sale caro”: desconfíe si le ofrecen precios sospechosamente bajos.