"Paloterapia": en Santa Rosita, Engativá, le dieron tremenda golpiza a señalado ladrón

Habitantes del barrio Santa Rosita de la localidad de Engativá están cansados de los delincuentes. Su impotencia los llevó a intentar tomar justicia por mano propia tras descubrir que dos hombres aparentemente estaban asaltando a quienes en horas de la noche llegaban a sus viviendas.



El otro señalado ladrón logró a huir, pero el que fue acorralado por la comunidad alcanzó a recibir varios golpes y la Policía Metropolitana tuvo que intervenir para garantizar su seguridad.

Otros casos de hurto en Bogotá

Un impresionante robo a un ciclista en Bogotá, el cual quedó grabado en video, ha causado impotencia, rabia, escozor y todos los adjetivos posibles alrededor de un hecho tan violento. Las imágenes muestran cómo los delincuentes tumban a la víctima para hurtarla.

La situación se presentó en el sector de Nicolás de Federmán, frente al estadio El Campín. Aunque no hubo un arma de por medio, la arriesgada maniobra de los ladrones puso en riesgo la vida del biciusuario.

Como quedó registrado en cámaras de seguridad, el hombre estaba a bordo de su bicicleta desprevenidamente cuando un sujeto que iba a pie se le abalanzó para tumbarlo. En ese momento aparecieron otros delincuentes que, aprovechando que su víctima estaba malherida y no podía oponer resistencia, le despojaron hasta del último centavo.

Aunque se desconocen detalles, las imágenes del robo a ciclista han puesto los pelos de punta a quienes utilizan este medio de transporte debido a la sevicia de los delincuentes, a quienes no les importa afectar la integridad de la ciudadanía con tal de conseguir unos pesos o un celular.

Otro impresionante caso

Momentos de pánico vivió una familia en el sector de Guaymaral, norte de Bogotá, por cuenta de delincuentes . Los hampones ingresaron de manera violenta a su vivienda mientras los ocupantes se encontraban descansando.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que los ladrones irrumpieron en la casa en la que habitan dos adultos y dos menores de edad.

“Ingresan seis personas, una de ellas era una mujer. Estaban fuertemente armados. A la primera persona que intimidan es a mí, después reducen a mis hijos y a mi esposa. Nos acuestan boca abajo, nos atan de pies y manos y comienzan el saqueo”, dijo uno de los afectados.

Los ladrones se valieron de armas de fuego y cuchillos para amedrentar a la familia.

“Comienzan a intimidar a mi hijo, diciéndole que me van a matar. Me golpean fuertemente. Cuando me ve golpeado y botando sangre el niño empieza a acceder y a mostrar dónde están las cámaras, las cosas de su mamá y la tecnología”, complementó.

Luego de una hora de permanecer en la casa, los criminales se fueron en tres vehículos.

“Nuestra inteligencia judicial despliega un grupo especial para comenzar a recopilar todos los videos de estos sujetos”, dijo el coronel Sergio Bayona, comandante de la Estación de Policía de Suba.

Cabe destacar que todo el hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos, ya que las de las víctimas tuvieron que ser desactivadas por orden de los criminales.

La familia se encuentra recibiendo tratamiento psicológico de carácter particular, puesto que la situación les ha resultado bastante traumática, especialmente a los menores de edad.